س و ج.. تعرف على تطورات أزمة الأهلى مع النجم الساحلى بسبب 22 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت قضية الأهلى مع النجم الساحلى التونسى بشأن أزمة المليون و400 ألف دولار الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء خاصة بعد حصول الأهلى على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإجبار النادى التونسى على تسديد هذه الغرامة وإلا سيتم منعه من القيد، ونطرح فى سياق التقرير التالى تطورات هذه الأزمة.س: ما آخر تطورات الأزمة وموقف النجم من تسديد الغرامة؟
ج: لا يمانع النجم في تسديد الغرامة وأخطر الأهلي مؤخراً أنه بصدد تسديد غرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى السابق والنجم الساحلى الحالى فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو النجم الساحلي لنظراؤهم فى الأهلى خلال إتصالات تمت بينهما مؤخراً أنهم أقتربوا من بيع أكثر من لاعب بالفريق أبرزهم الجزائري كريم العريبي من أجل تسديد غرامة الأهلى والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.
س: هل هناك تواصل بين الناديين لإنهاء هذه الأزمة؟
ج: نعم .. فقد أكدت إدارة النجم الساحلى لنظيرتها فى الأهلى أنها فى طريقها لبيع الجزائرى كريم العريبى نجم الفريق فى غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الأهلى بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعنى منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.
ج: "فيفا" كان قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.
وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادى الأهلى الاتحاد الدولى بتسلمه كل مستحقاته.
كما شمل القرار أنه فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادى التونسى ولاعبه فى غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادى الأهلى برقم الحساب البنكى سيطبق ما يلي: - حظر النجم الساحلى من تسجيل أى لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلى أو الدولى، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - فى حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا». - حظر مشاركة اللاعب فى المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق - فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ"فيفا".
س: وهل أخطر الأهلى جهات محلية أو أفريقية بهذا الحكم؟
ج: نعم.. أخطر الأهلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسى لمتابعة تنفيذه.
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