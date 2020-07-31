إدارى مصاب بكورونا فى الاتحاد السكندرى يدخل النادى بتعليمات من طلعت يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجليل إمام مدير الكرة بالاتحاد السكندرى أن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق طلب مستندات مهمة موجودة بخزينة النادى، وطلب من الإدارى المصاب بكورونا التعقيم والوصول إلى مكتبه لإحضار تلك الملفات، ولم يتم رفض دخوله إلى مقر النادى بسموحة، وتم إجراء اتصال والسماح له بإتمام الغرض من الدخول النادى وفور خروجه تم تعقيم المكتب.
وعلى الفور طلب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري التحقيق في الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعت الإداري لهذا العمل المتهور وحقيقه طلب طلعت يوسف منه الحضور للنادي وفتح الخزينة من عدمه وعدم التزام الإداري بالحجر الصحي المفروض عليه
وأبدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السكندرى غضبهم من تصرف الإدارى غير المسئول، مؤكدين أنه عرض الأفراد والعاملين وكذلك الاعضاء لأزمه كبيرة فى ظل منع الأطفال والأعضاء من دخول النادى.
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