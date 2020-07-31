اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من طلب الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم وصول أي طلب رسمي من نادي الإنتاج الحربي لتأجيل مباراتيه أمام نادي مصر والأهلي، المقررتين يومي 8 و14 أغسطس المقبل، مراعاة لظروف إصابات اللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الإنتاج الحربي، 23 فردا من اللاعبين والإداريين والعمال والجهاز الفني، مما دفع خالد مهدي، مدير الكرة بالنادي، للتأكيد على ضرورة تأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي لعدم مشاركة اللاعبين في التدريبات منذ 11 يوما.

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وقال وليد العطار، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإنتاج لم يرسل أي طلب حتى الآن".

وأضاف: "حال إرسال الإنتاج الحربي طلب بتأجيل مبارياته، سنعرض الأمر على لجنة المسابقات واللجنة الطبية، واللجنتان لن يقبلان بأي ضرر لفريق الإنتاج او الفرق التي ستواجهه وهذا من الناحية الطبية".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قائلا: "أما من الناحية الفنية، سيتم مراعاة عدد إصابات الإنتاج بين اللاعبين ومدى التأثير على خوض المباريات من عدمه".