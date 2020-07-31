الخليج 365 يحاور محمد بصّال.. موهبة مصرية تونسية على خطى صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعلان:

بعد تألق محمد صلاح الذي لفت أنظار العالم أجمع وليس فقط المصريين، فتح هذا أعيننا على البحث عن كنوزنا المدفونة في الدوريات الأوروبية المختلفة وغير الأوروبية؛ لذلك قررنا أن نقدم لكم فقرة جديدة عن المواهب التي تكوّن لنا منتخباً واعداً في المستقبل.

واستكمالا لعرض مواهبنا المصرية في الخارج، نقدم لكم مصري تونسي متألق في الدورى الأسترالي وهو محمد بصال.

وإلى نص الحوار:

- فى البداية عرفنا بنفسك وأصولك المصرية؟

اسمى محمد أدم بصال، وُلدت بأستراليا لأب مصرى وأم تونسية في 23 يوليو 2002، وتم تصعيدى هذا الموسم للمشاركة مع فريق ملبورن فيكتوري تحت 21 عاما، ولكني شاركت في التدريبات فقط حيث أن الدورى لم يبدأ بعد.

- متى بدأت ممارسة كرة القدم؟

بدأت ممارسة كرة القدم في سن التاسعة من عمري ولعبت مع العديد من الأندية الصغيرة، قبل الانتقال إلى ملبورن فيكتوري في نهاية عام 2017.

- ما هو المركز الذي تحب أن تشارك فيه؟

ألعب بمركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن.

- ما الذي تعرفة عن منتخب مصر والكرة المصرية؟

أعرف محمد صلاح، إنه لاعب مذهل وفي الحقيقة تعجبني طريقة لعبه للغاية.

- هل تشاهد الكرة المصرية أو شاهدت المنتخب المصرى من قبل؟

لا للأسف لم أشاهد الكرة المصرية من قبل أو المنتخب المصرى.

- من هو مثلك الأعلي في مصر وعالميا؟

ليونيل ميسي نجم برشلونة هو مثلى الأعلى عالميا، إنه أفضل لاعب في العالم في رأيي، ولكن في مركزي أُفضل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، حيث أنني شاهدته كثيراً في مركز الجناح الأيمن، أما عن مثلي الأعلى في مصر هو محمد صلاح، فأنا ألعب في مركزه وأرى نفسى سريعاً مثله، في الحقيقة أعتقد أنني أشبهه كثيرا.

- هل شاركت من قبل في المراحل السنية للمنتخب الأسترالي أو حصلت على دعوة لتمثيل منتخب تونس؟

شاركت مع المنتخب الأسترالي تحت 16 عاما في معسكر تدريبي تخلله بعض المباريات الودية، كان هذا منذ عامين ماضيين، ثم شارك هذا المنتخب في العام التالي في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما لسنة 2019، ولكنى لم أشارك معهم، أما فيما يخص منتخب تونس، لا لم يحدثني أحد بصفة رسمية لتمثيل المنتخب التونسي.

- علمنا أنك تمتلك الباسبور الأسترالى والتونسى، فهل هناك مشكلة في حصولك على الباسبور المصرى أم ما هو سبب عدم امتلاكك له؟

لا ليس هناك مشكلة حاليا، أنا أعيش فى أستراليا فلم أر سببا لاستخراج الباسبور المصرى، ولكن بالتأكيد إذا حصلت علي دعوة لتمثيل منتخب مصر سأقوم بالعمل على استخراجه فوراً.

- نفهم من تصريحاتك أنك إذا حصلت علي دعوة لتمثيل المنتخب المصرى ستكون الإجابة بالموافقة؟

بالتأكيد ستكون فرصة رائعة جدا من الصعب رفضها.

أبرز أرقام محمد بصال في المواسم السابقة:

- موسم 2019:

مع فريق تحت 20 عاما في الدوري

لعب 25 مباراة

سجل 13 هدفا

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مع فريق تحت 23 عاما في الدوري

لعب 5 مباريات

سجل هدفا

- موسم 2018:

مع فريق تحت 18 عاما في الدوري

لعب 18 مباراة

سجل 17 هدفا

مع فريق تحت 20 عاما في الدوري

لعب 9 مباريات

سجل هدفين

- موسم 2017:

مع فريق تحت 15 عاما في الدوري

لعب 19 مباراة

سجل 20 هدف

مع فريق تحت 16 عاما في الدوري

لعب مباراة واحدة

لم يسجل أهداف

يُذكر أن مواعيد بداية ونهاية الدوري في أستراليا مختلفة، حيث يبدأ الموسم في شهر فبراير وينتهي في شهر سبتمبر.