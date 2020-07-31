تقرير.. كيف يُفكر الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي ورمضان حسن:
"الأهلي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني"،كان هذا رداً قاطعاً من مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أمير توفيق للموقع الرسمي لناديه عما يتم تداوله خلال الفترة الحالية من أنباءً عن خطط الفريق التعاقدية في الموسم المقبل.
مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي يبحث تدعيم الفريق بجناح وظهير أيمن فقط.
الأهلي سيمتلك في مركز الظهير الأيمن مع رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020 كلاً من محمد هاني، وهنا يشير المصدر ذاته إلى أن الجهاز الفني يُفكر في عودة باسم علي من الجونة في الموسم المقبل ولكن الأمر لم يتم حسمه بعد.
الأهلي كان قد سبق وأعلن في مطلع شهر يوليو الحالي، ضمه مهاجم فريق المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، لمدة 5 سنوات.
تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الأهلي، أعلن في وقت سابق لمصراوي، أن النادي مدد تعاقده مع لاعبه لمدة ثلاث مواسم.
المصدر ذاته، أوضح أن لايوجد لاعب تم الحصول على توقيعه أو الاتفاق معه 100% للانضمام للفريق في الموسم المقبل، ولكنه ألمح إلى أن لجنة التخطيط حتى الآن استقرت على الاستعانة بمحمد شريف بإعادته للفريق عقب انتهاء إعارته لصفوف إنبي.
الأهلي يبدو أنه يرى عدم حاجته لتدعيم صفوفه بأكثر من لاعب؛ حيث قال أمير توفيق، للموقع الرسمي لناديه في وقت سابق:" فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر، وقد يكون اللاعب الآخر من مصر".
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