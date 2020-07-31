جوارديولا يكشف أصعب منافس في مسيرته.. ويحذر من ريمونتادا الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ليفربول هو أصعب منافس واجهه خلال مسيرته، مشيرا إلى أن الفوز (2-1) على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليس كافيا.

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "DAZN" اليوم الجمعة: "أقوى فريق واجهتي في مسيرتي هو ليفربول، إذا سمحت لنفسك بالسيطرة على الكرة فإنهم يحاصرونك في المنطقة ولا يمكنك الهروب، عندما تهيمن عليهم يركضون كثيرا ويتراجعون بسرعة كبيرة".

وأضاف: "ليفربول أقوياء جدا من الناحية الاستراتيجية، يتمتع لاعبوه بقوة عقلية كبيرة، يورجن كلوب المدير الفني للفريق هو المنافس الذي جعلني أفكر في كيفية التغلب عليه أكثر من غيره".

وتابع: "لطالما قلت أن ريال مدريد فريق قوي للغاية، فقد ساعدوني على أن أصبح مدربًا أفضل مع المباريات الصعبة والمسابقات ضد جوزيه مورينيو ومانويل بيليجريني وجميع المدربين الذين لديهم".

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وأكمل: "إذا سألتني أي من المنافسين الأصعب بالنسبة لي، سأقول ليفربول، في السنوات الأولى عندما وصلت إلى إنجلترا، كان ليفربول أضعف قليلاً من الآن وريال مدريد أقوى، لكن الآن ليفربول هو أصعب فريق واجهته في مسيرتي التدريبية".

وانتقل جوارديولا للحديث عن لقاء العودة المرتقب أمام ريال مدريد في دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل قائلا: "خرجنا بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب وهي الفوز 2-1 بسانتياجو برنابيو، إذا لعبنا معتمدين على هذه النتيجة، فسنواجه الكثير من الصعوبات".

وأوضح: "ريال مدريد يمكنه قلب الطاولة مثل برشلونة وبايرن ميونيخ، إنهم يعرفون هذه المسابقات ويعرفون كيف يلعبونها".

وتحدث عن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائلا: "على الرغم من أن الناس قد لا يصدقونني لأنه من ريال مدريد، إلا أنني سعيد للغاية لأن الأمور تسير على ما يرام لأنه من الجيد جدًا لكرة القدم أن الأمور تسير على ما يرام لأشخاص مثله".

وأكد: "زيدان فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا على التوالي، وحصل على لقبين في الدوري الأسباني من برشلونة عندما هيمنوا في هذا العقد، وهذا يظهر مدى قدرته".