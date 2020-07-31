محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية قيمة العرض المالي الذي تقدم به نادي لاتسيو الإيطالي إلى الإسباني ديفيد سيلفا من أجل التاقد معه هذا الصيف بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وانتهى عقد سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، وأعلن اللاعب الإسباني رحيله عن النادي بشكل رسمي ليصبح متاحا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية إن المدير الرياضي للاتسيو، إيلي تاري، اجتمع في جلسة عشاء مع ديفيد سيلفا في مدينة روما لبحث إمكانية ضمه للفريق في الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة أن لاتسيو قدم عرضا إلى سيلفا بعقد يمتد إلى ثلاثة أعوام بقيمة أربعة ملايين يورو سنويا.
وكان اللاعب الدولي السابق يجني 10 ملايين يورو سنويًا في مانشستر سيتي، وحصل على عروض أخرى من أمريكا والشرق الأوسط.
لكن في لاتسيو سيحصل سيلفا على فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا، كما أن اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا وفقا لما كشفته الصحيفة، وينتظر لاتسيو رد اللاعب في الفترة المقبلة.
يُذكر أن ديفيد سيلفا (34 عاما) انتقل إلى السيتي في موسم 2010/2011 قادمًا من فالنسيا الإسباني، وشارك في 434 مباراة بمختلف البطولات (سجل 77 هدفًا وقدّم 140 تمريرة ناجحة).
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يعرض 4 ملايين يورو على ديفيد سيلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.