تقرير.. كيف يُفكر الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

يدخل نادي الزمالك الميركاتو الصيفي هذه المرة ويضع نصب عينيه مراكز مُحددة يريد تدعيمها فقط مع الاكتفاء بـ 4 أو5 لاعبين فقط كحد أقصى، بحسب مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء.

مصدر مسؤول بمجلس الإدارة، أوضح لمصراوي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من المجلس تدعيم صفوف فريقه بـ "ظهير أيمن، ومهاجم ولاعب خط وسط مدافع"؛ استعداداً للموسم المقبل.

الزمالك سبق وأعلن عبر مسؤوليه دعمهم لاستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة فأعلنوا في منتصف شهر يونيو الماضي تمديد عقد المدير الفني الفرنسي للفريق لمدة موسم رياضي مقبل بعدما حققه مع الفريق خلال فترة إدارته الفنية.

المصدر ذاته، أوضح أن الزمالك حصل على توقيع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي بعد اتفاقهما على كافة تفاصيل التعاقد خلال الفترة الماضية على أن يتم الإعلان الرسمي مع انتهاء الموسم الرياضي الحالي، مشيراً إلى وجود احتمالية لتدعيم المركز ذاته بلاعب مصري آخر حال عدم التوصل لاتفاق مع قائد الفريق الحالي حازم إمام الذي يشغل المركز ذاته.

ونوه المصدر إلى أن الثلاثي المرشح ليتواجد أحدهم حال رحيل حازم أو ربما حال استمراره وحينها سيتم إعارة أحمد عيد هم: رجب بكار أو عبدالله بكري لاعبا بيراميدز أو كريم عراقي لاعب المصري البورسعيدي.

يضم فريق الزمالك حالياً في مركز الظهير الأيمن عقب رحيل التونسي حمدي النقاز في الانتقالات الشتوية الماضية الاعب الشاب أحمد عيد بجانب حازم إمام.

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هذا كان بالنسبة لمركز الظهير الأيمن، أما في مركز المهاجم فالزمالك توصل لاتفاق مع لاعب بريميرو دي أجوستو الحالي، أري بابل.

اللاعب صاحب الـ26 عاماً، أشار مصدر مُقرب منه لمصراوي، إلى أنه سيصل مصر قريباً لإتمام تعاقده مع الزمالك بعد اتفاقهما على كافة التفاصيل.

الزمالك يضم في مركز المهاجم مصطفى محمد، عمر السعيد وكذلك استعاد كابونجو كاسونجو بعد فسخ تعاقده مع الصفاقسي في الانتقالات الشتوية الماضية كما يمتلك لاعبين بقطاع الناشئين اعتمد عليهما كارتيرون في مبارياته الودية الماضية استعداداً لاستئناف الدوري وهما حسام أشرف وأسامة فيصل بخلاف المغربي المعار لصفوف الرجاء حميد أحداد، الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم.

أري بابل، الذي انتهى عقده مع نادي بريميو دي أجوستو بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019/2020، شارك في 26 مباراة سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل 14 هدفًا، متفوقًا عن سجل الموسم الماضي الذي سجله خلاله 8 أهداف.

ورغم اقتراب الزمالك من الحصول على التوقيع الرسمي للمهاجم الأنجولي إلا أن مسؤوليه في الوقت ذاته يبدون اهتماماً بالمهاجم الفلسطيني الذي يحمل الجنسية المصرية في صفوف المصري البورسعيدي، محمود وادي.

المصدر ذاته أوضح في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز هو الأقرب ليكون الصفقة التي يريدها كارتيرون في مركز لاعب خط الوسط المدافع ولكن لم تنتهِ الأمور بعد.