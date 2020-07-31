برنامج إعداد خاص للاعبي الأهلي بعد العيد

يجهز توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا للاعبين لتنفيذه بعد العودة من اجازة العيد والتى بدأت بعد خوض الفريق مرانه صباح أمس. وينسق بينكيل كافة الامور الخاصة بالوحدات البدنية التى يخضع لها اللاعبين مع مواطنه رينيه فايلر المدير الفني للفريق. ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته بعد غد الأحد استعدادا لعودة مسابقة الدوري. لعودة مسابقة الدوري. ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا لمنحهم فرصة الإحتفال مع ذويهم واسرهم بعيد الاضحي المبارك. ويواجه الاهلي يوم 9 اغسطس المقبل نظيره فى انبي فى اطار منافسات الدوري العام.

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