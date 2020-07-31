تشيلسي ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم مدافع أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن وجود صراع بين ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات المدافع الأوروجواياني، خوسيه خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط خيمينيز بعقد رسمي مع الروخي بلانكوس يربطه بالفريق حتى صيف عام 2023 حيث يحتوي العقد على شرط جزائي مقداره 120 مليون يورو.

ويسعى تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني، إلى تحسين الأداء الدفاعي للبلوز هذا الصيف، لتقوية خط ظهر الفريق بعناصر مميزة، تمكنه من المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم المقبل.

من ناحية أخرى يحاول مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، تعويض رحيل المدافع البلجيكي فينسينت كومباني، قائد السيتيزينز الذي رحل عن صفوف الفريق

الفترة الماضية، ولم يجد المدرب البديل المناسب حتى الآن.

وأشارت التقارير بأن كلا الناديين يعتقدان بأن اللاعب الأوروغوياني هو الخيار المثالي لتعزيز دفاعهما قبل الموسم الجديد في ظل سعيهما لتدعيم الخط الخلفي، ويعد خيمينيز الذي انتقل لأتلتيكو مدريد في عمر الثامنة عشر فقط أحد قادة الفريق الأربعة هذا الموسم واكتسب دورًا كبيرًا بالفريق عقب رحيل عدد من نجوم الفريق الموسم الماضي وأبرزهم شريكه الدفاعي الدائم دييجو جودين الذي انتقل لإنتر ميلان.