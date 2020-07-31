رسميًا.. إلغاء الدوري الزامبي بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الزامبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء منافسات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد أن عاد لاستنئافه يوم 18 يوليو الجاري، بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 18.

ووفقا لموقع "زامبيا سبورتس": "فإن الاتحاد الزامبي قرر

أن تلغي بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، علي أن تلعب جولتين فقط لتحديد البطل، وجاء قرار الإلغاء بسبب عدم التزام الأندية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها السلطات الصحية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وقرر الاتحاد الزامبي في بيانه، أن الموسم الجديد 2020/2021 سيبدأ في 17 أكتوبر 2020".

ويتصدر نادي نكانا الدوري، برصيد 46 نقطة، ويأتي خلفه فريق فورسن رينجرز ثانياً بنفس الرصيد، وثالثاً، نبسا ستارز برصيد 45 نقطة وجرين ايجلز برصيد 44 نقطة ثم زيسكو برصيد 43 نقطة.