شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل عن شهر يوليو بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف عن شهر يوليو في البطولة التي انتهت بتتويج ليفربول باللقب.
وكشفت الرابطة عبر الحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن المتنافسين على جائزة أفضل هدف لشهر يوليو وهم:
هدف بيسوما لاعب برايتون ضد وست هام
هدف دانى ويلبيك لاعب واتفورد ضد بيرنلى
هدف ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس ضد تشيلسى
هدف راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون ضد بيرنلى
هدف ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتى ضد نورويتش سيتي
هدف الكسندر لاكازيت لاعب أرسنال توتنهام هوتسبير
هدف كيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتى ضد نورويتش سيتي
هدف أنتونى مارسيال لاعب مانشستريونايتد ضد بورنموث
وكان فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.
وكان صلاح قد سجل 19 هدفًا وصنع 10 أهداف في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي، وفشل في الفوز بالحذاء الذهبي حيث تواجد في المركز الخامس في قائمة الهدافين التي تصدرها جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
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