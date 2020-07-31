اخبار الرياضه

تطورات جديدة في المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودورتموند حول سانشو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير انجليزية عن تطورات ايجابية جديدة في عملية المفاوضات بين ادارتي مانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث يرغب اليونايتد في التعاقد مع الجناح الدولي الانجليزي جادون سانشو.

وقالت صحيفة "اندبندنت" الانجليزية، أن مانشستر

يونايتد نجح في التوصل لاتفاق مبدئي مع دورتموند حول ضم سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك مسئولو دورتموند بالحصول علي 100 مليون جنيه استرليني مقابل

رحيل سانشو، بينما توقف العرض السابق لليونايتد عند 60 مليون جنيه استرليني فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي توصل له مانشستر يونايتد يقضي بسداد 60 مليون جنيه استرليني، بالاضافة الي بعض البنود والمتغيرات التي تصل بقيمة الصفقة الي 100 مليون جنيه استرليني في وقت لاحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودورتموند حول سانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا