تطورات جديدة في المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودورتموند حول سانشو

كشفت تقارير انجليزية عن تطورات ايجابية جديدة في عملية المفاوضات بين ادارتي مانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث يرغب اليونايتد في التعاقد مع الجناح الدولي الانجليزي جادون سانشو.
وقالت صحيفة "اندبندنت" الانجليزية، أن مانشستريونايتد نجح في التوصل لاتفاق مبدئي مع دورتموند حول ضم سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويتمسك مسئولو دورتموند بالحصول علي 100 مليون جنيه استرليني مقابلرحيل سانشو، بينما توقف العرض السابق لليونايتد عند 60 مليون جنيه استرليني فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي توصل له مانشستر يونايتد يقضي بسداد 60 مليون جنيه استرليني، بالاضافة الي بعض البنود والمتغيرات التي تصل بقيمة الصفقة الي 100 مليون جنيه استرليني في وقت لاحق.
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