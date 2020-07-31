كلوب خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدربي شهر يوليو بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن قائمة بالمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر يوليو في البطولة التي انتهت بتتويج ليفربول باللقب.

وشهدت القائمة غياب المدرب الألماني يورجن كلوب الذي قاد ليفربول للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكشفت الرابطة عبر الحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي

"تويتر" عن المتنافسين على جائزة أفضل مدرب وهم:

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ورالف هاسنهوتل مدرب ساوثهامبتون بالإضافة لـ مدرب توتنهام جوزيه مورينو، وكذلك ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، والمدير الفني لـ مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير.

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وكان فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.

وكان صلاح قد سجل 19 هدفًا وصنع 10 أهداف في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي، وفشل في الفوز بالحذاء الذهبي حيث تواجد في المركز الخامس في قائمة الهدافين التي تصدرها جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.