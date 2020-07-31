قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يوليو في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن قائمة باللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يوليو في البطولة التي انتهت بتتويج ليفربول باللقب.
وكشفت الرابطة عبر الحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن المتنافسين على جائزة أفضل لاعب وهم:
ثنائي تشيلسي، كريستيان بوليسيتش وأوليفيه جيرو، ومايكل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، بالإضافة لـ مهاجم توتنهام هاري كين، فضلًا عن جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج، ومهاجم يونايتد مارسيال وحارس بيرنلي نيك بوب.
وكان فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصريمحمد صلاح، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.
وكان صلاح قد سجل 19 هدفًا وصنع 10 أهداف في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي، وفشل في الفوز بالحذاء الذهبي حيث تواجد في المركز الخامس في قائمة الهدافين التي تصدرها جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
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