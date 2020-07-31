فترة إعداد الزمالك.. ظهور لافت للصاعدين وكارتيرون يتمسك بثبات التشكيل

اصبح الفريق الأول لكرة القدم بناد الزمالك جاهزاً ومستعداً لخوض مبارياته مع استئناف مسابقة الدوري الممتاز، بعد ان خاض فترة إعداد طويلة ومكثفة بين القاهرة وبرج العرب.

ولعب الزمالك خلال معسكره خمسة مباريات وديه لتجهيز لاعبيه، والوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية، خاصة وان الفارس الابيض مقبل علي تحديات صعبة جداً علي المستويين المحلي والإفريقي خلال الفترة المقبلة.

"الوفد" ترصد ابرز ملامح فترة اعداد الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق..

تشكيل ثابت

جاءت المباريات الودية التي لعبها الزمالك أمام كل من سموحة، بيراميدز، وادي دجلة، طنطا، وطلائع الجيش، لتؤكد استقرار كارتيرون بصورة كبيرة علي التشكيل الأساسي للفريق وهو التشكيل الذي اعتمد عليه في المرحلة الأخيرة قبل التوقف وتحديداً في كباراتي السزبر الافريقي والمصري ثم مواجهتي الترجي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك الاساسي كل من : محمد

ابو جبل، حازم امام، محمود علاء، الونش، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، اوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفي محمد.

واعتمد كارتيرون علي اسلام جمال ومنحه الفرصة للمشاركة في مركز الجناح الايمن لغياب الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

كما يظهر في الصورة بشكل كبير الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنتي كأوراق هامة في حسابات المدرب الفرنسي.

طريقة جديدة

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حاول كارتيرون استغلال المباريات الودية في تجربة طريقة جديدة بالاعتماد علي ثنائي هجومي واللعب بطريقة 4-4-2.

ولعب كارتيرون المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهذه الطريقة في وجود الثنائي مصطفي محمد واسامة فيصل في الخط الأماماي، قبل إستبدالهما بكاسونجو وحسام أشرف في شوط المباراة الثاني والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وبجانب طريقة اللعب حققت بعض العناصر استفادة كبيرة من المشاركة في المباريات الودية، ولعل الثنائي محمد حسن وامام عاشور هما ابرز المستفيدين من هذه الفترة.

وظهر محمد حسن بشكل جيد، وهو بديل استراتيجي هام للفريق في حالة غياب طارق حامد عن بعض اللقاءات لاي سبب، كما كان امام عاشور أحد المفاجآت بعد |أن ظهر في توظيف جديد كلاعب ارتكاز مساند وهو الدور الذي اداه بشكل مميز.

مستقبل واعد

وتبقي الظاهرة الأبرز في فترة اعداد الزمالك والمباريات التجريبية، هي الظهور المطمئن لعدد كبير من اللاعبين الصاعدين، الذين يتمتعون باهتمام كبير من كارتيرون.

واعتمد المدرب الفرنسي علي مجموعة كبيرة من نجوم قطاع الناشئين بالنادي الابيض خاصة في مباراتي وادي دجلة وطنطا.

وظهر أكثر من لاعب بشكل مميز في مقدمتهم ثنائي الهجوم اسامة فيصل وحسام أشرف، بجانب قلب الدفاع حسام عبد المجيد والظهير الايسر حاتم سكر.

ونجح اسامة فيصل في تسجيل ثلاثة اهداف"هاتريك" في شباك دجلة، ليقرر كارتيرون الدفع به كاساسي في المباراة الأخيرة امام الطلائع، بينما سجل حسام أشرف هدفاً في شباك الفريق الدجلاوي، قبل أن يعاود التسجيل في مباراة طنطا.