برشلونة يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل فاتي

حسم نادي برشلونة الإسباني، قراره بشأن مستقبل إنسو فاتي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن رحيل اللاعب عن البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر تفعيل بند التمديد التلقائي للاعبه إنسو فاتي، لمدة عام لينتهي العقد في

صيف عام 2024، على أن تتواصل الإدارة مع ممثلي اللاعب في الساعات المقبلة لإخبارهم بتجديد العقد من جانب واحد وفقًا لما ينص عليه بنود العقد ليرتبط بالفريق لأربعة أعوام مقبلة.

وكان برشلونة قد أوضح أن فاتي أعطى

أولوية للبقاء في الفريق على الرغم من مرورهم ببعض اللحظات التي شهدت توترًا كبيرًا حيث فقد اللاعب حظوظه بالمشاركة بالمباريات تحت قيادة المدرب كيكي سيتين قبل فترة التوقف وأراد أن يضمن المشاركة في المباريات الموسم المقبل.

كما سيصبح فاتي لاعبًا بالفريق الأول رسميًا مما سيمنحه إمتيازات مالية من حيث الراتب السنوى وسيرتفع الشرط الجزائي في عقده ليبلغ 300 مليون يورو.