ليفربول الإنجليزي يعلن رحيل رئيسه التنفيذي

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي اليوم الجمعة عن رحيل بيتر مور رجل الأعمال والرئيس التنفيذي للنادي بعد ثلاثة سنوات قضاها في هذا المنصب. وكشف ليفربول في بيان رسمي عن تولي بيلي هوجان لمنصب الرئيس التنفيذي خلفاً لبيتر مور الذي تولي هذا المنصب في 2017، محققاً العديد من الغنجازازت المهمة أبرزها التتويج بلقب أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بعد غياب استمر لثلاثون عاماً. وكان هوجان الرئيس التنفيذي الجديد يشغل منصب المدير التنفيذي للعلاقات التجارية.

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