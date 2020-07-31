رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد يتصدر ومنافسة من شريف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد يتصدر ومنافسة من شريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ومنتخب مصر ترتيب هدافي الدوري المصري والذي توقف خلال الأربع أشهر الماضية بسبب فيروس كورونا وسيعود من جديد فى السادس من أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين الزمالك والمصري.

وسيواجه النادى الأهلى نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل بعد العودة من فترة التوقف الكبيرة.

وتستعد الأندية خلال الأيام الحالية بمباريات ودية من أجل العودة من جديد لمنافسات المسابقة.

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميد 12 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف.

3- وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف.

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4- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف.

5 - سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 6 أهداف.

5- حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف.

7- محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف.

8- مصطفى محمد لاعب الزمالك 5 أهداف.

9- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف.

10- رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف.