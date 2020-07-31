رياضة | قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة النادي الأهلي الرسمية عن مفاجأة في الساعات القليلة الماضية بشأن غضب صالح جمعة نجم الفريق الأحمر من الجهاز الفني للفريق.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود حالة غضب من صالح جمعة بسبب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في أخر مباراتين وديتين.

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ونفت قناة النادي الأهلي كل الأنباء المنتشرة حيث أكدت أنه لا يوجد أي خلاف بين صالح وفايلر بل أن هناك جلسة جمعت بين الثنائي في الساعات الماضية.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن فايلر أكد إلى صالح جمعة أنه راضي جدا عن المجهود الذي يبذله في الفترة الأخيرة وسيحصل على فرصته كاملة مع الفريق إذا استمر على ذلك الأمر.

كما ذكرت القناة أن عدم مشاركة صالح جمعة مع الأهلي مع الوديتين الماضيتين كان بسبب رؤية المدير الفني أن اللاعب ليس جاهز بشكل كامل حتى الآن.