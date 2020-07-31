رياضة | توخيل يعلن صعوبة مشاركة مبابي أمام أتالانتا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توخيل يعلن صعوبة مشاركة مبابي أمام أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يواجه أزمة، بسبب غياب نجمه كيليان مبابي، قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي لإلتواء في الكاحل الأسبوع الماضي، خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان، في نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدف نظيف.

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وقال توخل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليون غدًا الجمعة، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية: "غياب مبابي سيؤثر علينا بشدة، لكنني أسعى لإيجاد الحل لتلك الأزمة."

وأضاف المدير الفني الألماني: "لا يزال لدينا الأمل لكي يشارك أمام أتالانتا، لكن فرص حدوث ذلك ضئيلة للغاية، نحتاج معجزة، علينا التأقلم على مسألة غيابه في مواجهة الغد."

ويلتقي باريس سان جيرمان مع أتالانتا الإيطالي، في الثاني عشر من أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي تحتضنه العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن كذلك مواجهات نصف نهائي ونهائي البطولة.