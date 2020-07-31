رياضة | مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباراة صعبة.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مجددًا، بعد قرار استئناف البطولة في 6 أغسطس المقبل، عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخاض الفريق الأهلاوي مباراتين وديتين خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز على فريق سموحة بنتيجة 4-0، وتغلب على فريق الجونة بنتيجة 5-2.

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي:

ويستهل النادي الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز بعد عودة النشاط الكروي، يوم التاسع من أغسطس المقبل، ويواجه فريق إنبي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر بالمسابقة المحلية.

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وستقام مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الثامنة مساءًا يوم 9 أغسطس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز:

يعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويأتي فريق إنبي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة.