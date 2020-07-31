رياضة | فيتنام تستضيف مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتنام تستضيف مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس إنه اختار فيتنام مقرا مركزيا لاستضافة مباريات مجموعتين في كأس الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية في منطقة جنوب شرق القارة.

وتوقفت مباريات كأس الاتحاد الآسيوي منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد القاري أن مباريات المجموعة السادسة ستقام في استاد ثونج نات في مدينة هوتشي منه في حين ستقام مباريات المجموعة السابعة في استاد كام فا بمنطقة قوانغ نينه الساحلية.

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وستقام المباريات على مدار ثلاث جولات ما بين 23 و29 سبتمبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيقرر في وقت لاحق مكان إقامة مباريات المجموعة الثامنة لمنطقة جنوب شرق آسيا.

وستقام مباريات المجموعة الخامسة لمنطقة جنوب شرق آسيا في جزر المالديف ما بين 23 أكتوبر والرابع من نوفمبر التالي.