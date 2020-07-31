شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتدرب على فترة واحدة بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، أن يكون مران الفريق على فترة واحدة بعد إجازة عيد الأضحي.

واشتكي لاعبو المصري، من الإرهاق، بسبب تلاحق المباريات الودية، والمران على فترتين، في معسكر برج العرب الأخير.

ويعود الفريق للانتظام في التدريبات بداية من الإثنين المقبل، بعد الإجازة السلبية التي منحها الجهاز الفني لمدة 48 ساعة بمناسبة عيد الأضحي.