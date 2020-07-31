شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يطلب من الزمالك تمديد إعارته إلى المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب النيجيري معروف يوسف، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لفريق المقاولون العرب، من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضي منصور، تمديد إعارته لموسم جديد.
وطلب يوسف، استثناؤه من قرار مجلس إدارة النادي الأخير، بإلغاء الإعارات، والاكتفاء بالبيع النهائي.
وبرر يوسف، طلبه برغبته في استمرار ارتباطه بالزمالك، والسعي للعودة لصفوفه بداية من الموسم بعد المقبل.
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