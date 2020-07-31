مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بالمكافآت للفوز بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، مكافآة خاصة للاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم للفوز بدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
ويواجه الزمالك، الرجاء المغربي، في الدار البيضاء، خلال شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووعد مرتضي منصور، اللاعبين بصرف مكافآت البطولة فور الفوز بها مباشرةً وإسعاد الجماهير، وتحقيق اللقب بعد غياب منذ عام 2002.
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