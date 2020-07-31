شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يحدد موعد انتظام «مدبولي» بتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم أحمد مدبولي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية، لفريقه الإثنين المقبل.

وتعرض مدبولي، للإصابة في مباراة فريقه الودية أمام المقاصة، وأجرى على إثرها جراحة ثلاث غرز في رأسه.

ومنح الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، إجازة من التدريبات لمدة يومين، بمناسبة إجازة عيد الأضحي، لينتظموا في التدريبات الأحد، على أن يحصل مدبولي، على ثلاثة أيام بسبب الإصابة.