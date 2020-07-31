شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يتمسك باستمرار إسلام جابر مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستمرار إسلام جابر، لاعب وسط الفريق، رافضاً رحيله نهاية الموسم.
وتلقي جابر، عدة عروض من بعض الأندية المحلية، فضلاً عن طلب إعارة لمدة 6 أشهر من أحد الأندية الخليجية.
وعقد كارتيرون، جلسة مع اللاعب، أبلغه خلالها أنه سيكون من العناصر المهمة للفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية.
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