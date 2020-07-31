شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يرشح 3 لاعبين جدد للتصعيد للفريق الأول بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح فاروق جعفر، المسؤول عن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ثلاثة لاعبين للتصعيد للمران مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بخلاف المجموعة التي شاركت في المباريات الودية مؤخراً.

وينتظر أن ينتظم الثلاثي الجديد، في تدريبات الفريق عقب إجازة عيد الأضحى، حتي يتثني للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الحكم على مستواهم.

ويسعى الزمالك، للاعتماد على قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، بجانب الصفقات التي يعتزم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، التعاقد معها.