شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يغري الزمالك بصفقة تبادلية لتمسكه ببقاء «أحداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض مسؤولو نادي الرجاء المغربي، على نظرائهم في الزمالك، إجراء صفقة تبادلية لإتمام صفقة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.

وطالب مسؤولو الرجاء، من نظرائهم بالزمالك، اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين، تم عرضهم على الزمالك، ليكون ضمن صفقة أحداد، لتسهيل إتمام الصفقة.

ويتكتم مسؤولي الرجاء المغربي، على أسماء الثلاثة لاعبين الذي عرضهم، فيما ينتظر مسؤولو الزمالك، رأي كارتيرون، المدير الفني للفريق، في الثلاثي المعروض.