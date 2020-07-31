شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بوابات تعقيم في مباريات الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بوجود 5 بوابات للتعقيم، داخل الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز بداية من شهر أغسطس المقبل. ونبهت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، على جميع الأندية أصحاب الملاعب بالالتزام بكافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة اللاعبين. وتسأتنف مباريات الدوري، خلال أغسطس المقبل، بعد توقف دام قرابة 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورنا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 بوابات تعقيم في مباريات الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.