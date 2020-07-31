شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «موليكا».. «الخطيب» يثير القلق في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل النادي الأهلي، بسبب الطريقة التي يدير بها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مفاوضات ضم اللاعب جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن هناك تحفظات كبيرة داخل النادي على طريقة الخطيب في إدارة المفاوضات مع نادي مازيمبي، بسبب البطء الشديد في اتخاذ القرارات الأمر الذي قد يعرض الصفقة للفشل.

وكان الأهلي قد تقدم بعرض لضم اللاعب الشاب، ودخلت بعض الأندية الأوروبية وأندية من شمال أفريقيا في الصفقة، إلا أن عرض الاهلي يظل هو الأكبر، ولكن عدم سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، لإتمام التفاوض، بالإضافة إلى عدم حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق قد يؤدي إلى ضياع الصفقة.

ويوجد بالأهلي 5 أجانب، ولكن تتجه النية للموافقة على أي عرض لإعارة المغربي وليد أزارو، والأنجولي جيرالدو، لإفساح المجال للتعاقد مع موليكا.