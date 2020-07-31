ساعة محمد صلاح ثمنها يتخطى حاجز الـ3 ملايين جنيه

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كشف موقع "سبورت تون" الفرنسى عن ثمن الساعة التى يرتديها نجوم نادي ليفربول الإنجليزي والتي ظهرت بعد احتفالاتهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذى حققه الفريق مؤخرًا.
وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح جاء في المركز الثاني فى قائمة أغلى الساعات التي يرتديها لاعبو الريدز، حيث ارتدى ساعة باهظة خلال إحدى الصور التي قام بنشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكشف الموقع عن نوع الساعة التي يرتديها نجم منتخب مصر وهي "Royal Oak Concept Flying Tourbillon" والمقدر سعرها 164 ألف يورو، أى تتخطى حاجز الـ3 ملايين ومائة ألف جنيه مصري.
ورغم ذلك، تحتل ساعة محمد صلاح المرتبة الثانية بين الأغلى لنجوم ليفربول، حيث تصدرت ساعة نجم الفريق البرازيلي روبرتو فيرمينو القائمة، تصل قيمتها تقريبًا ضعف ما يرتديه محمد صلاح، بقيمة 350 ألف يورو.
ليفربول نجح تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا، وقد كان لمحمد صلاح دورًا بارزًا في ذلك، حيث أنه هداف ليفربول برصيد 19 هدفًا.
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