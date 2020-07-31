شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. روبا دهشان: هوايتى مشاهد المسلسلات الأجنبية وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى روبا دهشان لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ مشاهدة المسلسلات الأجنبية . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ فرينش توست . من نجمك المفضل ؟ بحب نجوم كتير .

روبا دهشان Advertisements من مطربك المفضل ؟ بحب أغانى مش مطربين . لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟ دكتورة .

روبا دهشان لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا مش بستخدم العنف . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ أمينة خليل . بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال .

روبا دهشان تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ أفضل لكن مش شرط أساسى.

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