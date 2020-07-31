شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يصرف النظر عن «دونجا».. ويستقر على عودة أكرم توفيق إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم التعاقد مع نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، والاكتفاء بعودة أكرم توفيق، من إعارته لنادي الجونة.

ويرى فايلر، أن المستوى الذي قدمه أكرم توفيق مع نادي الجونة خلال فترة إعارته، يجعله يكتفي بعودته لدعم خط وسط الأهلي وعدم التعاقد مع أي لاعب آخر.

بينما أكد توفيق، أنه يريد وعدًا بالمشاركة أساسيًا مع الأهلي، أو على الأقل بأن يكون له دور واضح مع الفريق أو تجديد إعارته لنادي الجونة، موضحًا أنه يريد المشاركة لحجز مكانه مع المنتخب الأولمبي واللعب بأولمبياد طوكيو.