8 أهداف مرشحة لجائزة «الأفضل» خلال شهر يوليو بالدوري الإنجليزي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، 8 أهداف تم تسجيلها خلال شهر يوليو الجاري لكي يتم التصويت عليها من الجماهير لاختيار الأفضل للفوز بجائزة هدف الشهر. وانتهى موسم «2019-2020» من بريميرليج بتتويج ليفربول بلقب الدوري، ومانشستر سيتي بالمركز الثاني، وحل مانشستر يونايتد ثالثا، وتشيلسي رابعا، وهم الفرق التي ستمثل إنجلترا ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. فيما سيلعب ليستر سيتي صاحب المركز الخامس وتوتنهام السادس ببطولة الدوري الأوروبي، بينما هبط بورنموث وواتفورد ونورويتش سيتي لدوري الدرجة الأولى. وجاءت الأهداف المرشحة على النحو التالي: أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد في مرمى بورنموث. ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس في مرمى تشيلسي. داني ويلبيك لاعب واتفورد في مرمى نورويتش سيتي. ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال في مرمى توتنهام. ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي في مرمى بورنموث. Advertisements راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون في مرمى بيرنلي. يس بيسوما لاعب برايتون في مرمى بيرنلي. كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في مرمى نورويتش سيتي. الوضع في مصر

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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