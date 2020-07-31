شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يحيل مركز شباب بالأقصر للتحقيق بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتضمن قرار الوزير إحالة العديد من العاملين منهم القائم بأعمال وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومدير إدارة اسنا ومدير مركز النواصرة وذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات التى تأتي فى إطار ضوء جهود مجلس الوزراء لمحاصرة ومواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا . Advertisements وكانت الوزارة فى ضوء متابعتها لجميع المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات تبين لها قيام مجموعة من المواطنين وعددهم 13 فرد بإقامة صلاة العيد بملعب مركز شباب النواصرة بالأقصر. وعلى الفور وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة قامت اللجنة التنفيذية العليا المشكلة بقرار لوزير الرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ بإحالة جميع المعنيين للتحقيق لمخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية. وقام وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي بعمل جوالات مفاجئة صباح اليوم اول ايام عيد الاضحى لبعض مراكز الشباب والأندية الرياضية. وتكثف اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى رقابتها على جميع المنشآت لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية .

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