شكرا لقرائتكم تمديد عقد الفرنسي أوباميكانو مع لايبزيج لمدة عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادي لايبزيج الالماني لكرة القدم، بيانا اليوم الجمعة عن تمديد عقد قلب دفاعه الفرنسي دايو اوباميكانو لعامين إضافيين حتى صيف 2023، ليضع بذلك حدا للشائعات التي ربطته بالرحيل عن صفوفه.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي أن الأخير "مدد عقد لاعب قلب الدفاع دايو اوباميكانو لمدة عامين حتى يونيو 2023".

ووصل الفرنسي (21 عاما) الى لايبزيج في يناير 2017 من ريد بول سالسبورج النمسوي ووقع على عقد مدته اربعة اعوام ونصف حتى يونيو 2021.

ومنذ وصوله الى المانيا، خاض الفرنسي 111 مباراة مع لايبزيج في جميع المسابقات وساهم في بلوغ النادي دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات من أصل 4 مواسم.

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وبعد أن ساهم هذا العام في قيادة لايبزيج إلى المركز الثالث في الـ"بوندسليجا" وبلوغه الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم على حساب توتنهام الإنجليزي، ربطته بعض تقارير بالانتقال الى أندية عدة أبرزها أرسنال الإنجليزي.

وقال اوباميكانو تعليقا على تمديد عقده: "أنا في لايبزيج منذ أكثر من ثلاث سنوات وتمكنت من النمو والتطور بشكل ثابت مع الفريق، أريد أن أستمر على هذا النحو ويوليان ناجلسمان هو مدرب بإمكانه أن يرفعني إلى مستويات أعلى".

أما المدير الرياضي ماركوس كروتشي، فعلق على المسألة بالقول "نحن سعداء بتمديد عقدنا مع دايو اوباميكانو باكرا، دايو نضج وأصبح أحد أفصل المدافعين الدوليين مع لايبزيج في السنوات الاخيرة ولا تزال لديه القدرة الكبيرة للتطور عن عمر 21 عاما فقط".