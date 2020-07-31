إدارى مصاب بكورونا يقتحم نادى الاتحاد بالقوة بأوامر طلعت يوسف

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جدة - عمرو شويل في واقعة غريبة غير مألوفة داخل الأندية المصرية اقتحم إدارى الاتحاد السكندري المصاب بكورونا مقر النادي بالقوة رغم محاولة أفراد الأمن منعه من الدخول ، إلا أنه أصر ودخل إلى مكتبه وفتح الخزانة، مخرجا منها بعض المستندات بحجة طلب طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر تلك المستندات، وهى عبارة عن كشف يتضمن العقوبات المالية للاعبين ليتم خصمها من مستحقاتهم قبل صرف جزء منها.
وأبدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد غضبهم من تصرف الإداري غير المسئول مؤكدين أنه عرض الأفراد والعاملين وكذلك الاعضاء لأزمه كبيرة في ظل منع الاطفال والاعضاء من دخول النادى .
وطلب محمد مصيلحى رئيس النادى التحقيق فى الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعت الإداري لهذا العمل المتهور وحقيقه طلب طلعت يوسف منه الحضور للنادي وفتح الخزينة من عدمه وعدم التزام الادارى بالحجر الصحى المفروض عليه
فى السياق ذاته اكد عبد الجليل امام مدير الكره ان طلعت يوسف المدير الفنى طلب مستندات مهمه موجوده بخزينه النادى وطلب من الادارى التعقيم والوصول الى مكتبه الى مقر النادى ولم يتم رفض دخوله الى مقر النادى بسموحه وتم اجراء اتصال والسماح له باتمام الغرض من الدخول النادى وفور خروجه تم تعقيم المكتب وكذلك الخزينة .
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