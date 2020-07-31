شكرا لقرائتكم حارس الأهلى يهنئ المسلمين بعيد الأضحى وسط أطفاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر بحلول عيد الاضحى المبارك ، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورته مع أطفاله وعلق قائلا :"عيد مبارك عليكم وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد وسعادة وخير ونتخطى أي أزمة مع بعض" ، وأكد محمد الشناوي إن قرار تجديد عقده للقلعة الحمراء لم يأخذ وقت، وقال الشناوى خلال استضافته في قناة الأهلى:" تجديدى لم يأخذ وقت جلست مع أمير توفيق وجددت عقدى في 20 دقيقة".، وتحدث الشناوى عن فترة الحجر المنزلى بسبب كورونا قائلا:" فترة الجلوس في البيت كانت صعبة جدا وكنا نتواصل مع الجهاز الفني بالتليفون ولكن هذا الحال كان يمر به العالم كله".

وعن رأيه في نظام مباريات دوري أبطال أفريقيا قال الشناوى:" مباراتى ذهاب وعودة في دوري أبطال أفريقيا أفضل لنا من لقاء واحد.. لا بد ألا نفكر بطريقة أن الدوري حسم للأهلى والدليل الموسم الماضى خطفنا اللقب من الزمالك على الرغم من أننا كنا بعيد عن المنافسة".

خطف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الأضواء في الموسم رقم 61 للدوري الذي توقف في 11 مارس الماضي بسبب وباء كورونا ويعود في السادس من أغسطس المقبل.. الشناوي خاض كل مباريات فريقه في المسابقة هذا الموسم ولم يستقبل مرماه سوى 4 أهداف فقط ليتربع في صدارة الحراس الذين ظهروا مع الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة هذا الموسم.

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ويستعد المارد الأحمر، لمواجهة فريق الوداد المغربى، في نصف نهائي دورى الأبطال، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الزمالك، مع نظيره فريق الرجاء المغربى، في المواجهة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقى، قد أعلن عن استنئاف الموسم الحالي من دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.