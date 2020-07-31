شكرا لقرائتكم النيابة السويسرية تبدأ إجراءات جنائية بحق إنفانتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت النيابة العامة في سويسرا إجراءات جنائية بحق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن ادعاءات حول لقاءات سرية جمعته بالمدعي العام السويسري، حسبما أعلن مسؤولون يوم الخميس.

وعقدت اللقاءات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وانفانتينو في عامي 2016 و2017 تزامنا مع تحقيقات النيابة السويسرية بشأن وقائع فساد في فيفا، تتضمن كيفية حصول روسيا وقطر على حق استضافة كأسي العالم 2018 و2022 على الترتيب.

Advertisements

وبحسب البيان الذي نشر يوم الثلاثاء، توصل المدعي الخاص الذي تم تكليفه بالقضية إلى أن هناك مؤشرات حول وجود تصرف جنائي.

وأضاف البيان أن الاتهامات المحتملة تتضمن استغلال المنصب العام وإفشاء أسرار رسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال.

وطلب المدعي الخاص أيضا من البرلمان السويسري رفع الحصانة عن لاوبر من أجل بدء إجراءات جنائية بحقه.