شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمادة طلبة يستعد لذبح الأضحية مع ابنته احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حمادة طلبة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك صوراً أثناء استعداده لذبح الأضحية فى حضور ابنته، وفى وقت سابق، أكد حمادة طلبة أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لاعب كبير ولديه موهبة تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا، وتابع طلبه في تصريحات تلفزيوني "محمد صلاح يجتهد بشكل كبير وبيركز كثيرا وأتذكر في الجابون كان لديه أجهزة استشفاء تتخطى المليون جنيه، وعلى تريزيجيه أن يقوم بتقويم شخصيته والاجتهاد أكثر لاستغلال موهبته الكبيرة".

كشف حمادة طلبة تفاصيل أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في منتخب مصر، معلقاً: "الأزمة بدأت بعدما دخل حسام غالي في مشادة كلامية مع عمرو جمال بمعسكر منتخب مصر..حسام غالي وجه السباب بألفاظ خارجة لعمرو جمال ووقتها تدخل أسامة نبيه والموضوع انتهى فورا".

وأضاف: "من يردد أن أسامة نبيه يستبعد لاعبي الأهلي، أمر غير صحيح، وهو من أنظف الشخصيات الرياضية وله مستقبل باهر في مجال التدريب".

وأكد حمادة طلبة، أن الحديث حول إنه لاعب مؤذي وأنه يقصد ضرب اللاعبين في الملعب، أمر غير صحيح على الإطلاق، معلقاً : "لم أتعمد يوما من الأيام، التسبب في أي أذى ضد أي لاعب ولكني ألعب بشكل رجولي مثل طارق حامد..علينا أن ننظر للجانب الأخر في الأهلي، فماذا عن احمد فتحي ووليد سليمان فدائما ما يقومون بضرب اللاعبين".

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وأوضح: "وليد سليمان في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، قام بضربي بالكوع وشتمني وقتها وهو أكثر لاعب مؤذي في الدوري المصري والدليل على ذلك، لاعب الاتحاد الذي تعرض لإصابة قوية بسببه واعتقد أن ذلك اللاعب أعتزل تماما وأتم: "وليد سليمان خارج الملعب، لاعب كبير ومحترم وقمنا بالتصالح في طائرة معسكر المنتخب.



حمادة طلبة



حمادة طلبه مع ابنته