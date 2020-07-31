شكرا لقرائتكم خبر عن بريق السينما يجذب كهربا والصقر وباسم مرسى من المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الشهرة الكبيرة لنجوم الساحرة المستديرة وصولاتهم وجولاتهم بين جنبات المستطيل الأخضر التى تعد الحدث الأهم فى المحروسة، إلا أن البعض منهم اختار اقتحام عالم الفن والتمثيل عبر تجارب بعضها كان ناجحاً والبعض الأخر لم يحقق النجاح المنتظر ، لكن الفترة الأخيرة شهدت اختيار بعض نجوم الكرة لمجال التمثيل مجدداً ونرصدهم في التقرير التالى..

كهربا

منذ ساعات قليلة كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن نيته الاتجاه إلى التمثيل عقب اعتزاله كرة القدم، كاشفاً مفاجاة حول اختياره لصالح جمعة للانضمام إليه في المهنة الجديدة التى ينوى الاتجاه لها.

وقال كهربا، خلال حلوله ضيفًا على برنامج البيت الكبير عبر قناة النادي الأهلى، إنه ينوى الاتجاه إلى مجال التمثيل عقب اعتزاله كرة القدم.

وبسؤاله عن رغبته في الاتجاه إلى التمثيل رد كهربا قائلاً: "أنا عندي 26 سنة لس صغير، لما أبطل كورة بعد 10 سنين كمان إن شاء الله، افكر فى الخطوات اللى ممكن اشتغل عليها علشان أنجح فى مجال التمثيل".

وأضاف:" التمثيل أحد أهدافى عقب اعتزالى كرة القدم، وهو أمر لن يكون سهلاً لكننى أشعر بامتلاكى الموهبة، وعلى أن أثقلها من أجل النجاح فى هذا المجال مثلما نجح بعض نجوم كرة القدم".

وتابع: "أعلم جيداً أننى مازلت فى حاجة لتعلم التمثيل وهاخد معايا صالح جمعة".

ووجه كهربا سؤالًا لسهام صالح مقدمة البرنامج عن رأيها فى أدائه عندما ظهر فى برنامج رامز جلال فى رمضان الماضى قائلاً : «شفتي برنامج رامز؟.. اتفرجي على الحلقة ثاني هتعرفي أنا كويس ولا مش كويس.. ريأكشناتي باين علي أعرف أمثل ولا معرفش؟".

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باسم مرسى

وتلقى باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى، عرضًا للظهور فى أحد الأفلام، خلال الفترة المقبلة، إلا أنه فضل الابتعاد عن خوض أية تجربة فنية فى الوقت الحالى للتركيز مع فريقه عند عودة النشاط الرياضى فى مصر الذى تم تعليقه لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف باسم مرسى إن دوره فى الفيلم المعروض عليه يتضمن ظهوره فى 3 مشاهد ولكنه يفضل فى الوقت الحالى، التركيز فى كرة القدم وعدم خوض التجربة الفنية لحين استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة خاصة إنه يطمح فى مواصلة العمل مع الإنتاج لاستعادة فرصته بالتواجد فى المنتخب الوطنى.

أحمد حسن

وفى وقت سابق كشف الصقر أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اتجاهه لمجال التمثيل خلال الفترة المقبلة من خلال بطولة فيلم سينمائي جديد.

وقال الصقر، إن الفيلم سيكون عن قصة لاعب كرة قدم بدأ من الصفر حتى وصل إلى العالمية من خلال مشوار احترافي ناجح في أوروبا.

وأشار إلى أن الفيلم لن يكون قصة حياته، ولكن هناك أجزاء من قصة الفيلم من بعض المواقف التي تعرض لها في حياته الشخصية.