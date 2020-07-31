شكرا لقرائتكم خبر عن الفتة وزيارة الأقارب والذبح طقوس نجوم الألعاب الشهيدة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عيد الأضحى دائما طقوسا خاصة فى حياة كل منا، خاصة على صعيد زيارة الأقارب، أو السهر مع الأصدقاء والعائلة أو الحرص على صلاة العيد فضلا عن أكل الفتة بعد ذبح الأضحية، حيث إن نجوم الألعاب الشهيدة مثل غيرهم يتمسكون بطقوس خاصة فى العيد.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز طقوس نجوم الألعاب الشهيدة فى العيد بالتقرير التالى:

محمد إيهاب

يحرص محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل على صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيعها فى مسقط رأسه بالفيوم، وزيارة أقاربه.

أما أحمد صلاح نجم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، فيحرص على قضاء يوم وقفة عرفات فى بيت والدته مع أسرته، ثم يصطحب أولاده إلى صلاة العيد، مشيرا إلى أنه يقوم بذبح الأضحية فى ثان أيام العيد.

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أما نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ، تحرص دائما على قضاء العيد مع العائلة ، مشيرة إلى أن أكل الفتة فى عيد الأضحى مع الأسرة شيئا أساسيا بالنسبة لها.

أما علاء ابو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012 فيرتبط مع عيد الأضحى بأكل الفتة خاصة إنها الأكلة المفضلة إليه فى الأيام المختلفة، فيسعد بها فى العيد.

كما يحرص عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة دائما فى عيد الأضحى على زيارة الأهل والأقارب من أجل الحفاظ على صلة الرحم فى الأيام الكريمة.



