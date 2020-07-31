شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس ينشر سيلفى مع خروف العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وائل رياض "شيتوس" نجم الأهلى السابق ومدرب المنتخب الأوليمبى الحالى صورة سيلفى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك مع خروف العيد، معلقا عليها " كل عيد أضحى وأنتم طيبين وبخير" .



وائل رياض

ويمتلك شيتوس مواهب عديدة بخلاف كرة القدم مثل الغناء و العزف ،حيث نشر فى فترة الحظر مقطع فيديو أثناء قيامه بالعزف على البيانو أثناء تواجده فى معسكر الفراعنة الصغار، كنوع من تخفيف الضغوط على اللاعبين ونشر جو من المرح بعيداً عن المباريات وحساباتها المعقدة، حيث تقمص شيتوس دور الموسيقال الكبير عمر خيرت، وقام بالعزف الذي نال استحسان وثناء اللاعبين المحيطين به.

وعلى أنغام "أنت عمرى" لكوكب الشرق أم كلثوم بدأ شيتوس بعزف إحدى المقاطع الشهيرة من الأغنية وسط صيحات من نجوم المنتخب، اعجاباً بالعزف الذي فاجئهم به شيتوس.