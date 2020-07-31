شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة إبراهيم عادل لاعب المقاولون بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مؤخراً، إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يحدد اللاعب موعدا لإجراء العملية في أقرب وقت بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق تحت إشراف الدكتور وائل نبيل، وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل وذلك بعد فترة توقف استغرقت 147 يوما منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا. في سياق آخر، أثبتت المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إيجابية حالة واحدة بالفيروس التاجي وسلبية مسحة 39 لاعبًا آخر.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحالة التي ثبتت إيجابيتها لم تكن تشكو من أي أعرض، وتم عزلها وفقًا للنظام المطبق من قبل الاتحاد بمعرفة طبيب المقاولون وائل نبيل، تمهيدًا لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة. وعقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربى القطاع الموسم الماضي .

وأوصى المشرف على الكرة بالمقاولون خلال الاجتماع مع مدربى القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز فى المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات. وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والأجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع فى النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002، ويوسف أبوهشيمة هاف 2003. ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.