شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس ومحمد اليمانى وأولاده يحتفلون بعيد الأضحى بصور مع الأضحية قبل ذبحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل وائل رياض شيتوس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأوليمبى الحالى، بعيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، وهو مع أضحية العيد، قبل دقائق من ذبحها، صحبها بتعليق: "كل عيد أضحى وأنتوا طيبين وبخير".





وبنفس الطريقة، احتفل محمد اليمانى نجم منتخب مصر والزمالك والإسماعيلى السابق وهداف منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم 2001، حيث نشر صورتين عبر حسابه على انستجرام، الأولى جمعته مع الأضحية والثانية مع أولاده، صحبها بتعليق: "عيد اضحى مبارك".

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من ناحية أخرى، كشف وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبى أن الثنائى محمد محمود و كريم " نيدفيد " لاعبى فريق الاهلى ضمن أهتمامات الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب لضمهم خلال المرحلة المقبلة للمنتخب الاولمبى عقب شفائهم من الأصابة التى شهدة فترة طويلة من العلاج .





وأوضح وائل رياض شيتوس خلال تصريحات تلفزيونية أن باب المنتخب الأوليمبى مفتوح أمام جميع اللاعبين عقب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة سنة حيث يتنافس الكثير من اللاعبين فى المشاركة بالحدث العالمى و أنه من حق لاعبى مواليد 97 المشاركة فى البطولة.

وأشار وائل رياض أنه تم فهم بعض تصريحاته عبر موقع التواصل الاجتماعى الموجه الى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بشكل خاطى وقائلا: "دا كان هزار بينى وبين كابتن إسماعيل وتم الاتصال هاتفيا له لتوضيح الأمر".