شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خناقة حسام حسن مع الحضرى بسبب فاتورة تليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى أحمد عبد المنعم "كشرى" لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي أسوان تفاصيل الأزمة الكبرى التى أثارها حسام حسن وعصام الحضري ثنائي الأهلي السابق بسبب فاتورة التليفون.

وتعود الواقعة لأحد معسكرات منتخبنا الوطنى فى ألمانيا، وحكاها كشرى، قائلاً "حسام حسن بيتكلم كتير.. والحضرى مش بيتكلم وحسام قاله نقسمها بالنص، والحضرى رفض وألمانيا كلها اتفرجت علينا والحضرى فى الآخر دفع النصف زى ما حسام عايز"، وأضاف كشرى أن حسام حسن والحضرى يتمتعان بخفة ظل كبيرة وكانوا دائماً بمثابة الأخوة لكل زملائهم سواء فى النادى الأهلى أو منتخبنا الوطنى.

وأوضح كشرى أن أزمة حسام حسن مع الحضرى فى معسكر المنتخب كانت حديث البعثة قبل أن يتدخل باقى اللاعبين وينجحون فى إنهاء الأزمة بين الطرفين.