شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات عيد الأضحى.. أيمن يونس: ابنى هرب خرفان الجيران خوفا عليهم من الذبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق موقفا طريفا حدث له فى عيد الأضحى المبارك، وقال عبر برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت "ابنى كان صغير وكان بيلعب بالخرفان ولما عرف إننا سنقوم بذبحهم، خلانا نروح نصلى العيد وهرب كل خرفان الجيران المرقمة على أبواب العمارات ورجعنا من الصلاة بقى كل الجيران يجروا فى الشوارع يدوروا على خروفهم فى موقف مضحك للغاية".

بدأ أيمن يونس مشواره مع كرة القدم عام 80، داخل نادي الزمالك حتى عام 94 تخللها 3 أعوام احتراف في الدوري السعودي، ويعد أيمن يونس هو اللاعب الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل الملعب في مباريات مختلفة مع المنتخب والزمالك، ورغم انه لاعب وسط الا انه برز في جميع المراكز التي لعب فيها من ضمنها مركز حراسة المرمي عندما شارك أمام الترسانة سنة 88 في الدوري العام آخر 40 دقيقة من المباراة بعد إصابة حارس المرمى.

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أحرز مع الزمالك العديد من البطولات خلال رحلته الكروية حيث حصل مع نادي الزمالك علي بطولة الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل معه على بطولة الكأس أيضا عام 88 وحصل علي كأس افريقيا عام 93,84،83 وعلي كأس الأفرو آسيوي عام 87

كما شارك مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب عام 1988 وأحرز هدفين في الكاميرون والسنغال، ويعتبر ايمن يونس صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري في الثانية 12 مع فريقه أمام نادي السويس.

عقب اعتزاله كرة القدم اتجه أيمن يونس الي مجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 96 ، وكان يمتاز بأراءه المميزة وطريقته العميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.