تقارير إنجليزية تكشف مصير رمضان صبحي مع هدرسفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد تاون، أصبح خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد 2020-21 بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري 2019-20.

وقالت صحيفة "ExaminerLive" المقربة من هدرسفيلد إن رمضان صبحي جناح الفريق أصبح قريبا من مغادرة ملعب "جون سميث"، حيث يضع المدير الفني الجديد كارلوس كوربران خطة جديدة للفريق.

وأضافت الصحيفة أن رمضان جذب اهتمام عدة أندية من أوروبا، آخرها أولمبياكوس اليوناني الذي ورد أنه قدما عرضا بقيمة 1.3 مليون يورو، بجانب أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي وألميريا الإسباني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هدرسفيلد يرغب في استرداد النقود التي دفعها لضم اللاعب في 2018 من ستوك سيتي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، من أجل تأمين الخطة المستقبلية للمدرب كوربران.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابات وتراجع مستوى رمضان في الدقائق المحدودة التي شارك بها مع هدرسفيلد جعلت ظهوره يقتصر على أربع مباريات فقط كانت جميعها كبديل، دون تدوين أي ظهور أساسي.

وكان نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، أكد أن نادي هدرسفيلد يسعى إلى تحقيق أعلى استفادة مادية ممكنة من صفقة اللاعب هذا الصيف، نظرًا لقرب نهاية عقد قائد المنتخب الأولمبي في يونيو 2021.

يُذكر أن رمضان البالغ من العمر 23 عاما قضى آخر 18 شهرًا على سبيل الإعارة في الأهلي، الذي قام في يوليو الماضي بتمديد استعارته لموسم إضافي 2019-20، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.